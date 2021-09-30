отзывы в интернете!

Репутация Вашей компании

Ни для кого не секрет, что на успех компании напрямую влияет её позиция в популярных поисковых системах, таких как Гугл и Яндекс. Высокая позиция в поисковой выдаче способствует большему ажиотажу со стороны аудитории, соответственно, и отдача будет наиболее продуктивной. Но не менее важную роль в репутации компании играют отзывы, как в положительном, так и в отрицательном плане. Перевес последних значительно нивелирует интерес потенциальных клиентов, отпугивая их массовым негативным мнением. Человеческая натура такова, что индивидуум обязательно смотрит на примеры других людей, совершивших перед ним аналогичные покупки.

Зайдя в интернет, попробуйте вбить поисковый запрос с названием вашей фирмы и отзывами о ней. Изученные первые 5 ссылок дадут полное представление о текущей ситуации. Возможно ваш бизнес развивается не так, как бы хотелось из-за множества недовольных отзывов, сопряженных с деятельностью вашей организации.

Наш сервис Otzyvy24 окажет Вам полное содействие, увеличив клиентский поток и объем сопутствующих продаж. Наши специалисты изучат деятельность Вашей компании, опубликуют о ней отзывы со знаком + и тем самым укрепят общий положительный фон.

Обратившись к нам, вы поднимите имидж Вашей компании, способствуя её процветанию!